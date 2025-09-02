Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas informa sobre los avances en el proyecto ejecutivo para la puesta en valor de espacios públicos, específicamente Plaza Pioneros y Plaza San Martín.

Sep 2, 2025

La Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas informa sobre los avances en el proyecto ejecutivo para la puesta en valor de espacios públicos, específicamente Plaza Pioneros y Plaza San Martín.

A continuación, se detallan algunos de los avances:

Mejoras en iluminación: se instalarán nuevas farolas de iluminación LED para proporcionar una mejor visibilidad y seguridad en las plazas.

Mobiliario urbano: se colocarán bancos de hormigón para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos de manera cómoda.

Espacios lúdicos: se crearán nuevos espacios lúdicos para niños y adultos, incluyendo mangrullos y juegos accesibles para garantizar la inclusión y diversión de todos.

Accesibilidad: los juegos y espacios públicos serán diseñados con accesibilidad en mente, asegurando que todos los vecinos puedan disfrutar de estas áreas sin dificultades.

Objetivos del proyecto
Fortalecer el espacio verde y público existente para promover el encuentro, la integración y la diversidad cultural.

Promover la planificación inteligente y sostenible, teniendo en cuenta el medio ambiente y la inclusión social.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

Sep 2, 2025
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Cierre del registro de oposición de la obra pública “Red Cloacal Calle Las Flores del Barrio Las Piedritas – Villa La Angostura”

Sep 1, 2025
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

Ago 31, 2025

Otras noticias

Tribunal de Faltas

El Juzgado Municipal de Faltas de Villa La Angostura, informa que se a dictado resolución en una causa contravencional vinculada con el transporte de pasajeros sin habilitación comercial.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre Quemas, podas y limpiezas domiciliarias.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Taller sobre Diversidad y Discriminación, que se llevará a cabo este viernes en el Centro de Convenciones.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla