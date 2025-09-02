La Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas informa sobre los avances en el proyecto ejecutivo para la puesta en valor de espacios públicos, específicamente Plaza Pioneros y Plaza San Martín.

A continuación, se detallan algunos de los avances:

Mejoras en iluminación: se instalarán nuevas farolas de iluminación LED para proporcionar una mejor visibilidad y seguridad en las plazas.

Mobiliario urbano: se colocarán bancos de hormigón para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos de manera cómoda.

Espacios lúdicos: se crearán nuevos espacios lúdicos para niños y adultos, incluyendo mangrullos y juegos accesibles para garantizar la inclusión y diversión de todos.

Accesibilidad: los juegos y espacios públicos serán diseñados con accesibilidad en mente, asegurando que todos los vecinos puedan disfrutar de estas áreas sin dificultades.

Objetivos del proyecto

Fortalecer el espacio verde y público existente para promover el encuentro, la integración y la diversidad cultural.

Promover la planificación inteligente y sostenible, teniendo en cuenta el medio ambiente y la inclusión social.