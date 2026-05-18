Se realizó en Villa La Angostura la capacitación sobre Protocolo de Selección de Familias Solidarias

Se realizó en la mañana de hoy lunes, una capacitación destinada a equipos técnicos, profesionales de áreas sociales y referentes de instituciones vinculadas al sistema de protección de niñez y adolescencia.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Neuquén, en articulación con la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa la Angostura, con el objetivo de unificar criterios y procedimientos para la evaluación, selección y acompañamiento de familias que se postulan al programa de acogimiento familiar.

En la actividad estuvo presente el Intendente Javier Murer, la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la Provincia, Dra. Claudia Mesplatere y su equipo de trabajo, la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa la Angostura, junto a la Subsecretaria, Ana Julia Enrique, estuvieron presentes también representantes del Poder Judicial, representantes de la Oficina de Seguimiento de Medidas Rxcepcionales (OSME) como así también los equipos técnicos de la autoridad de aplicación de la Ley 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de los Municipios de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y de la Comisión de Fomento de Villa Traful.

Además participaron los equipos de la Delegación de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Las disertaciones estuvieron a cargo de Paula Silva, Psicóloga del Equipo de Selección del Programa Familias Solidarias de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia, como así también de Soledad López, trabajadora social del equipo de Seleccion de Familias Solidarias de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia.

Durante la jornada se trabajó sobre:

– Marco legal vigente para el acogimiento familiar en la provincia de Neuquén.

– Etapas del protocolo de evaluación psicosocial y ambiental de las familias postulantes.

– Herramientas para el acompañamiento y seguimiento de los vínculos entre la familia solidaria, el niño/a y su familia de origen.

– Enfoque de derechos y perspectiva de niñez en cada instancia del proceso.

La capacitación incluyó espacios teóricos y de análisis de casos prácticos, con el fin de fortalecer las competencias de los equipos para garantizar decisiones que prioricen el interés superior del niño.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio local, señalaron que: “el programa de Familias Solidarias es una alternativa fundamental para que niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con su familia de origen cuenten con un entorno afectivo y de cuidado temporal mientras se resuelve su situación”.

“Contar con un protocolo claro y equipos capacitados nos permite actuar con responsabilidad, transparencia y sensibilidad. El objetivo es que cada niño encuentre un lugar seguro donde crecer mientras se trabaja en la revinculación o en la búsqueda de una medida definitiva”, expreso la Secretaria de Desarrollo Humano de Villa la Angostura, Lic. Fernanda Condori.

La actividad contó con buena participación y se acordó continuar con instancias de formación y supervisión técnica.