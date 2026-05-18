El nuevo puente peatonal sobre el Río Correntoso ya cuenta con proyecto técnico

La Municipalidad de Villa La Angostura
informa que fue presentado el proyecto para la construcción de un nuevo puente
peatonal sobre el Río Correntoso, una iniciativa que busca poner en valor uno
de los sectores más emblemáticos de la localidad y generar un nuevo espacio de
integración paisajística y turística.
El proyecto ya cuenta con memoria
descriptiva y desarrollo técnico preliminar, permitiendo avanzar en distintas
gestiones orientadas a obtener financiamiento para su futura ejecución.
La propuesta contempla la construcción de
un puente exclusivo para peatones de 54,20 metros de longitud, emplazado en el
mismo sector donde históricamente se ubicó el antiguo puente de madera
construido en 1938. El diseño combina estructura metálica revestida en madera
con una impronta arquitectónica inspirada en la flor provincial Mutisia,
incorporando además un mirador central con óculo destinado a la observación de
peces y contemplación del entorno natural.
Asimismo, el proyecto prevé la ejecución
de decks en ambas márgenes del río, generando espacios de permanencia y
disfrute para vecinos y visitantes, integrados al paisaje característico del
sector.
La iniciativa también contempla la
posibilidad de conservar y poner en valor parte de la estructura existente del
viejo puente de madera, en función de las evaluaciones técnicas y patrimoniales
que se realicen oportunamente.
El desarrollo del proyecto y su
presentación técnica constituyen un paso necesario para poder gestionar
instancias de financiamiento y avanzar en alternativas que permitan concretar
la obra.
Desde el Municipio se continúa trabajando
junto a distintos organismos y áreas técnicas en la búsqueda de herramientas
que hagan posible la ejecución de este proyecto, orientado a la puesta en valor
del sector del Río Correntoso y a la generación de un nuevo espacio peatonal,
recreativo y turístico para vecinos y visitantes.
La Municipalidad de Villa La Angostura