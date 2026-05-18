El nuevo puente peatonal sobre el Río Correntoso ya cuenta con proyecto técnico

La Municipalidad de Villa La Angostura

informa que fue presentado el proyecto para la construcción de un nuevo puente

peatonal sobre el Río Correntoso, una iniciativa que busca poner en valor uno

de los sectores más emblemáticos de la localidad y generar un nuevo espacio de

integración paisajística y turística.



El proyecto ya cuenta con memoria

descriptiva y desarrollo técnico preliminar, permitiendo avanzar en distintas

gestiones orientadas a obtener financiamiento para su futura ejecución.



La propuesta contempla la construcción de

un puente exclusivo para peatones de 54,20 metros de longitud, emplazado en el

mismo sector donde históricamente se ubicó el antiguo puente de madera

construido en 1938. El diseño combina estructura metálica revestida en madera

con una impronta arquitectónica inspirada en la flor provincial Mutisia,

incorporando además un mirador central con óculo destinado a la observación de

peces y contemplación del entorno natural.



Asimismo, el proyecto prevé la ejecución

de decks en ambas márgenes del río, generando espacios de permanencia y

disfrute para vecinos y visitantes, integrados al paisaje característico del

sector.



La iniciativa también contempla la

posibilidad de conservar y poner en valor parte de la estructura existente del

viejo puente de madera, en función de las evaluaciones técnicas y patrimoniales

que se realicen oportunamente.



El desarrollo del proyecto y su

presentación técnica constituyen un paso necesario para poder gestionar

instancias de financiamiento y avanzar en alternativas que permitan concretar

la obra.



Desde el Municipio se continúa trabajando

junto a distintos organismos y áreas técnicas en la búsqueda de herramientas

que hagan posible la ejecución de este proyecto, orientado a la puesta en valor

del sector del Río Correntoso y a la generación de un nuevo espacio peatonal,

recreativo y turístico para vecinos y visitantes.



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