Cierre del registro de oposición de la obra pública “Red Cloacal Calle Las Flores del Barrio Las Piedritas – Villa La Angostura”

Sep 1, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, según lo establecido en el Decreto N° 1269/2025, se abrió el registro de oposición para la Obra Pública “Red Cloacal Calle Las Flores del Barrio Las Piedritas – Villa La Angostura”.

A través de la Ordenanza N° 4243-2025, se declaró como Obra Pública la Red Cloacal de Calle Las Flores del Barrio Las Piedritas. El registro de oposición estuvo a disposición en las dependencias de la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas.

El plazo de oposición fue de 30 días corridos, tal como lo establece el Artículo N° 18 de la Ordenanza N° 180/84. Finalizado este plazo, el registro de oposición quedó cerrado.

