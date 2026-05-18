Comisión especial de la reforma del código de faltas de Neuquén.

Se llevó a cabo en la ciudad de Junín de Los Andes la primer reunión de trabajo de la comisión especial de reforma del código de faltas de la provincia del Neuquén, en la misma de abordaron temas que competen a cada municipio para llegar a unificar los criterios para la elaboración del mismo, teniendo en cuenta las nuevas miradas en cuanto a la tecnología y evolución de las mismas, el eje central de esta reforma busca una convivencia pacífica dentro de cada comunidad.

De la misma participó la Vice Intendenta Tamara Martínez, la concejal Noelia Figueroa el defensor del pueblo Sebastián Baltanás y personal municipal de bromatólogia y transito.