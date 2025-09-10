La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

La Secretaría de Gobierno junto a la Oficina de Empleo, presentó ante el Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza denominado “Fomento al Empleo Local con Bonificación Tributaria para Empleadores”.

La iniciativa busca consolidar una política activa de empleo con perspectiva territorial, inclusiva y corresponsable, incentivando a los empleadores locales a contratar personal mediante la intermediación de la Oficina de Empleo Municipal.

El proyecto propone la implementación de bonificaciones tributarias concretas sobre tasas municipales, con un doble efecto positivo: por un lado, reconocer el esfuerzo de los empleadores comprometidos con la inclusión laboral como así también promover la contratación sostenida de personas en situación de desempleo, dinamizando la economía local con equidad.

Con esta medida la Municipalidad de Villa La Angostura, reafirma su compromiso con el desarrollo del empleo local, brindando herramientas que acompañen tanto a los trabajadores como a los empleadores responsables de la localidad.