Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

Mar 4, 2026

En la mañana de hoy se dio inicio al período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, con la presencia de vecinos y vecinas de la comunidad.

La sesión contó con la participación de los concejales integrantes del Honorable Concejo Deliberante y del Intendente Javier Murer, quien acompañó el inicio del nuevo período legislativo.

Durante la jornada también se hizo uso de la Banca del Vecino, un espacio destinado a que los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes y propuestas ante el cuerpo deliberativo.

De esta manera, quedó formalmente inaugurado el trabajo legislativo del año, en un ámbito de diálogo institucional y participación ciudadana.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevos Cestos de residuos en Plaza San Martín.

Mar 4, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura del Periodo Legislativo 2026. Logros y desafíos del Ejecutivo Municipal

Mar 3, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

La Comisaria N°28 de Villa la Angostura – Comunicado Importante.

Mar 3, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevos Cestos de residuos en Plaza San Martín.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Dirección de Medio Ambiente GIRSU Secretaría de Servicios Públicos

Secretaria de Servicios Públicos – Reunión de Trabajo Plan Girsu.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Llamado a Concurso de Precios para la Decoración de Pascua 2026.

4 marzo, 2026 Prensa Vla