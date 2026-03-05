Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

En la mañana de hoy se dio inicio al período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, con la presencia de vecinos y vecinas de la comunidad.

La sesión contó con la participación de los concejales integrantes del Honorable Concejo Deliberante y del Intendente Javier Murer, quien acompañó el inicio del nuevo período legislativo.

Durante la jornada también se hizo uso de la Banca del Vecino, un espacio destinado a que los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes y propuestas ante el cuerpo deliberativo.

De esta manera, quedó formalmente inaugurado el trabajo legislativo del año, en un ámbito de diálogo institucional y participación ciudadana.