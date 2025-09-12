Finalizo con éxito el Curso “Tu Mejor Versión: Emprender desde el ser”.

La Secretaría de Gobierno a través de la Oficina Empleo, llevó adelante la capacitación “Tu Mejor Versión: Emprender desde el Ser”, un espacio pensado para acompañar a emprendedores y emprendedoras en el desafío de desarrollar proyectos sostenibles a partir del autoconocimiento y la gestión de sus emociones.

Durante el curso se abordaron ejes fundamentales como la identidad personal, el propósito, las fortalezas y debilidades, así como la importancia de reconocer y trabajar los miedos que muchas veces frenan la iniciativa emprendedora.

También se compartieron herramientas sobre comunicación, ventas, propuesta de valor y estrategias para generar vínculos positivos que potencien cada emprendimiento.

Los facilitadores (Natalia Verdugo, Mariela Manganare y Sebastián Portanova) remarcaron que “emprender no es solo iniciar un negocio: es un camino de crecimiento personal que implica animarse a alinear lo que hacemos con lo que realmente somos”.

La Oficina de Empleo destacó el alto nivel de participación, el compromiso de los asistentes y la labor de los facilitadores, quienes acompañaron el proceso brindando motivación, conocimientos prácticos e inspiración.

Finalmente, se expresó un especial agradecimiento a todas las personas que formaron parte de esta experiencia de aprendizaje colectivo, que sin dudas marcará un antes y un después en la manera de pensar y vivir el emprender.