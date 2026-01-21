COMUNICADO DE PRENSA DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE ANTE LA EMERGENCIA MUNICIPAL PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.

En el día de fecha, miércoles 21, ingresó al Concejo Deliberante el Expediente 012-SSP-2026 desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad a los fines de tramitar la correspondiente autorización para la contratación de un Buzo Profesional para la instalación de las bombas de agua (art. 95 inc. 31 COM), a tal fin y con la celeridad que la situación representa, el presidente a cargo del Concejo Deliberante convocó a sesión extraordinaria para el día 21 a las 19:00 hs. con el objetivo de tratar la aprobación de la contratación de un buzo matriculado, indispensable para la instalación de bombas sumergibles y garantizar la restitución del servicio público esencial de agua potable (art. 97 inciso 5to COM).

Habiéndose constituido el Concejo Deliberante, con los miembros de la Comisión de Receso y la Viceintendente y transcurrido el plazo de ley, la sesión no pudo llevarse adelante por falta de quórum, es decir que no se pudo lograr la presencia del mínimo de miembros requeridos para sesionar por la ausencia de los concejales que se encuentran de receso.

La imposibilidad de llevar adelante la sesión extraordinaria fracasada en primera convocatoria implica la aplicación del art. 98 segundo párrafo de la COM (Si no se logra el Quorum requerido, la Presidencia convoca al Cuerpo para el día siguiente a la misma hora), motivo por el cual el Presidente a cargo convocó a sesión extraordinaria para el día 22 de Enero de 2026 a las 19:00hs. Para conocimiento y tranquilidad de la población.- Para el caso de no alcanzarse el Quorum requerido el día 22 de Enero de 2026 a las 19:00hs. Por parte del Concejo Deliberante.

El Ejecutivo Municipal estará facultado para proceder a la contratación por aplicación del art. 120 inciso 34 de la COM “Adopta en caso de …o emergencia municipal las medidas necesarias y convenientes, con oportuno conocimiento del Concejo Deliberante” (sic.)

Motivo por el cual se comunica especialmente, que todo el Gobierno Municipal se encuentra abocado a la solución de la presente situación en el menor tiempo posible.