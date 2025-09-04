La Oficina de Empleo anuncia el inicio del Curso de ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR- NIVEL INICIAL, con modalidad teórica- practica.

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Oficina de Empleo y en forma conjunta con la secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y SMATA anuncian el inicio del Curso de ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR- NIVEL INICIAL, con modalidad teórica- practica.

Requisitos

Escolaridad Básica completa: No requiere conocimientos previos ni estudios secundarios

Ser mayor de 18 años.

Ambos sexos.

Personas desempleadas, subempleadas y beneficiarias del incentivo a la empleabilidad.

Modalidad

Presencial: lunes, miércoles y viernes de 14 a 18hs

Duración Total: 120 hs.

Información de cursada

Inicio: Miercoles 1° de Octubre

Finaliza: Miercoles 10 de Diciembre

Dirección: Talleres Municipales– Villa La Angostura – Provincia de Neuquén.

Forma de preinscripción :

Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/5rHHWnCJdWQAU7hd8

Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar

Para más información: Comunicate al 2944 241615 o empleo@villalaangostura.gov.ar

Cierre de preinscripción: 20 de septiembre

Contenidos básicos del curso:

– Organizar el proceso de mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del automotor.

– Diagnosticar las fallas en los sistemas eléctricos.

– Operar instrumentos y equipamiento de medición para efectuar las pruebas de funcionamiento de los distintos componentes vinculados con estos sistemas.

– Reparar y/o reemplazar los componentes averiados respetando los procedimientos establecidos por el fabricante y las normas vinculadas con la seguridad del operario, el vehículo, el herramental y los componentes.

– Gestionar el servicio y atender al cliente.

Aprobación-Certificación:

Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia y realización de las actividades previstas y el examen Final.

Recuperación: No

Certificación: Si completas el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de Capital Humano‐Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será digital y podrás bajarlo del Portal Empleo.