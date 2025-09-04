La Oficina de Empleo anuncia el inicio del Curso de ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR- NIVEL INICIAL, con modalidad teórica- practica.

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Oficina de Empleo y en forma conjunta con la secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y SMATA anuncian el inicio del Curso de ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR- NIVEL INICIAL, con modalidad teórica- practica.
Requisitos
Escolaridad Básica completa: No requiere conocimientos previos ni estudios secundarios
Ser mayor de 18 años.
Ambos sexos.
Personas desempleadas, subempleadas y beneficiarias del incentivo a la empleabilidad.
Modalidad
Presencial: lunes, miércoles y viernes de 14 a 18hs
Duración Total: 120 hs.
Información de cursada
Inicio: Miercoles 1° de Octubre
Finaliza: Miercoles 10 de Diciembre
Dirección: Talleres Municipales– Villa La Angostura – Provincia de Neuquén.
Forma de preinscripción:
Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/5rHHWnCJdWQAU7hd8
Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar
Para más información: Comunicate al 2944 241615 o empleo@villalaangostura.gov.ar
Cierre de preinscripción: 20 de septiembre
Contenidos básicos del curso:
– Organizar el proceso de mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del automotor.
– Diagnosticar las fallas en los sistemas eléctricos.
– Operar instrumentos y equipamiento de medición para efectuar las pruebas de funcionamiento de los distintos componentes vinculados con estos sistemas.
– Reparar y/o reemplazar los componentes averiados respetando los procedimientos establecidos por el fabricante y las normas vinculadas con la seguridad del operario, el vehículo, el herramental y los componentes.
– Gestionar el servicio y atender al cliente.
Aprobación-Certificación:
Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia y realización de las actividades previstas y el examen Final.
Recuperación: No
Certificación: Si completas el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de Capital Humano‐Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será digital y podrás bajarlo del Portal Empleo.