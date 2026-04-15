El Concejo Deliberante de Villa La Angostura realizó un nueva Sesión Ordinaria.

El Concejo Deliberante de Villa La Angostura, realizó en el día de hoy, la Sesión Ordinaria N°4, del período legislativo 2026.Durante la jornada se dio tratamiento al Orden del Día establecido, que incluyó proyectos de ordenanza, comunicaciones y resoluciones ingresadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, los bloques legislativos y vecinos de la comunidad.

Entre los temas abordados se destacaron: Ordenanza N° 4339/2026″Aprobación de Convenio Operativo Leña 2026 Plan Calor”.

Ordenanza N° 4343/2026. “Autorización al Departamento Ejecutivo Municipal a la Subdivisión Simple del Lote N.C. 16.20.72-7662”.

Ordenanza N° 4342/2026 “Disponese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el cierre para el tránsito vehicular del tramo final de la calle Aguas Azules en su conexión con la Ruta Nacional 40 km 2015,3”.

Ordenanza N° 4341/2026. “Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal al reconocimiento de deuda con la Empresa BASAA S.A.”.

La sesión fue presidida por el Concejal y Presidente del Cuerpo Legislativo, Sebastián Raimondo y contó con la participación de las Concejalas, Noelia Figueroa, María Eugenia Ceraso, María Eugenia Mesa, Lilia Vidal. Quienes estuvieron ausentes con aviso fueron los Concejales Héctor Venica y el Concejal Tomas Andrade.

En representación del Ejecutivo Municipal, estuvo en la Sesión, la Vice Intendente, Tamara Martinez, como así también vecinos que asistieron al recinto.

El Concejo Deliberante reafirma su compromiso de trabajar en el tratamiento de iniciativas que promuevan el desarrollo de la localidad y respondan a las necesidades de la comunidad.