la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, brindo una charla “Educar en Igualdad” en la Escuela 111 de Cuyín Manzano

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Área de Diversidad de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, informa que el pasado viernes 5 de diciembre la Lic. Selva Herrera se hizo presente en la Escuela N.º 111 de Cuyín Manzano para brindar una charla en el marco de las Jornadas “Educar en Igualdad”, destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.

La propuesta estuvo dirigida a docentes, estudiantes, familias, personal auxiliar y a la comunidad en general, generando un valioso espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva.

Desde el área destacaron la importancia de continuar acercando estas instancias de formación, que permiten fortalecer herramientas y promover vínculos basados en el respeto, la igualdad y los derechos.

La Municipalidad reafirma su compromiso con la educación en igualdad y la construcción de comunidades libres de violencias.