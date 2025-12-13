Angostura Informa

Taller Comunitario de Herrería para principiantes.

Dic 12, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha el Taller Comunitario de Herrería para principiantes, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

El taller se dictara todos los días viernes, de 19 a 20:30 horas, en la UTEP, ubicada en Chumuy 413, barrio El Mallín.

Para más información e inscripciones, comunicarse al 1136172985.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover la capacitación y el fortalecimiento de saberes comunitarios.

