La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, realizó la muestra de fin de año del Área de las Mujeres, donde se presentaron las diversas tareas y trabajos desarrollados a lo largo del 2025.

La actividad tuvo lugar en la Biblioteca “Osvaldo Bayer” y reunió a participantes y acompañantes que forman parte de las propuestas impulsadas durante todo el año. La muestra permitió visibilizar los procesos, aprendizajes y producciones surgidas de los distintos talleres y espacios de acompañamiento.

La Municipalidad destaca el compromiso de todas las mujeres que participaron y el trabajo sostenido del equipo profesional que impulsa estas iniciativas.