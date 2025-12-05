Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

MUESTRA DE FIN DE AÑO DEL ÁREA DE LAS MUJERES

Dic 4, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, realizó la muestra de fin de año del Área de las Mujeres, donde se presentaron las diversas tareas y trabajos desarrollados a lo largo del 2025.

La actividad tuvo lugar en la Biblioteca “Osvaldo Bayer” y reunió a participantes y acompañantes que forman parte de las propuestas impulsadas durante todo el año. La muestra permitió visibilizar los procesos, aprendizajes y producciones surgidas de los distintos talleres y espacios de acompañamiento.

La Municipalidad destaca el compromiso de todas las mujeres que participaron y el trabajo sostenido del equipo profesional que impulsa estas iniciativas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Cierre Cultural, canto y folklore – Personas Mayores.

Nov 26, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Invitación abierta a la Huerta del Hospital.

Nov 18, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

MUESTRA DE FIN DE AÑO DEL ÁREA DE LAS MUJERES

4 diciembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

“El Códice Arcano”: una experiencia artística, inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo.

4 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de precio N.10 para la adquisición de un vehículo para sortear en el marco de la 13° Fiesta de los Jardines.

4 diciembre, 2025 Prensa Vla
Prefectura Naval Argentina

Recomendaciones náuticas sobre botes a remo para la temporada en Villa La Angostura

4 diciembre, 2025 Prensa Vla