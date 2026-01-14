Angostura Informa

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino invita a todos los lideres religiosos a una reunión.

Ene 14, 2026

La Secretaría de Atención al Vecino de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a todos los líderes y referentes de las distintas comunidades religiosas de la localidad a participar de una reunión de presentación del nuevo Secretario de Atención al Vecino.


El encuentro se llevará a cabo el jueves 22, a las 19 horas, en el Centro de Convenciones “Arrayanes”, y tendrá como objetivo fortalecer el vínculo institucional, generar un espacio de diálogo y promover el trabajo conjunto con las distintas expresiones religiosas de la comunidad.


Se destaca la importancia de la participación de los referentes, en el marco de una gestión que promueve el respeto, la escucha activa y la construcción colectiva.

By Prensa Vla

