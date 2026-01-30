LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CANAL DEL B° MALLIN

La Secretaría de Atención al Vecino informa que se están llevando adelante los

trabajos de limpieza y acondicionamiento del canal del B° Mallin en el sector

comprendido entre las calles Vargas y Guananja (PLAZA DE LOS NIÑOS) y el

tramo comprendido entre calles Guananja y Maestro Perez. Resta aún, limpiar

el sector que va desde calle Maestro Perez a calle Paicil.



Los trabajos ya realizados presentan un avance del 70 % y permiten mejorar

significativamente el estado de dicho canal aportando a un entorno más límpio,

seguro y ordenado para los vecinos y vecinas del sector.



Las tareas están siendo llevadas adelante por una cuadrilla de la Secretaría De

Atención al vecino integrada por Juan Cruz Huaito, Pablo Guananja,

Edison Huaito, Facundo Urrutia Y Gonzalo Huaito a quienes se

destaca por su compromiso y dedicación en el desarrollo de estos trabajos.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad, no arrojar residuos de ningún

tipo al canal, recordando que el cuidado de estos espacios es una

responsabilidad compartida y fundamental