LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CANAL DEL B° MALLIN

La Secretaría de Atención al Vecino informa que se están llevando adelante los
trabajos de limpieza y acondicionamiento del canal del B° Mallin en el sector
comprendido entre las calles Vargas y Guananja (PLAZA DE LOS NIÑOS) y el
tramo comprendido entre calles Guananja y Maestro Perez. Resta aún, limpiar
el sector que va desde calle Maestro Perez a calle Paicil.
Los trabajos ya realizados presentan un avance del 70 % y permiten mejorar
significativamente el estado de dicho canal aportando a un entorno más límpio,
seguro y ordenado para los vecinos y vecinas del sector.
Las tareas están siendo llevadas adelante por una cuadrilla de la Secretaría De
Atención al vecino integrada por Juan Cruz Huaito, Pablo Guananja,
Edison Huaito, Facundo Urrutia Y Gonzalo Huaito a quienes se
destaca por su compromiso y dedicación en el desarrollo de estos trabajos.
Desde el Municipio se solicita a la comunidad, no arrojar residuos de ningún
tipo al canal, recordando que el cuidado de estos espacios es una
responsabilidad compartida y fundamental