La Oficina de Empleo se encuentra en la busqueda de perfiles laborales para futuras oportunidades de empleo.

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Oficina de Empleo, está en búsqueda de diversos perfiles laborales. Se Invita a todos los interesados a acercarse a la oficina para registrar sus datos y participar en futuras oportunidades de empleo.

Ubicación: Topa Topa y Las Retamas, 1º Piso, Villa La Angostura

Teléfono: 294-154241615

Correo Electrónico: empleo@villalaangostura.gov.ar

¡No pierdas la oportunidad de sumar tu experiencia a nuestra comunidad laboral en crecimiento!