Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo se encuentra en la busqueda de perfiles laborales para futuras oportunidades de empleo.

Oct 14, 2025

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Oficina de Empleo, está en búsqueda de diversos perfiles laborales. Se Invita a todos los interesados a acercarse a la oficina para registrar sus datos y participar en futuras oportunidades de empleo.

  • Ubicación: Topa Topa y Las Retamas, 1º Piso, Villa La Angostura
  • Teléfono: 294-154241615
  • Correo Electrónico: empleo@villalaangostura.gov.ar

¡No pierdas la oportunidad de sumar tu experiencia a nuestra comunidad laboral en crecimiento!

By Prensa Vla

