Skip to content
7 mayo, 2026
7:46 pm
Angostura Informa
Información de Villa La Angostura
Inicio
Gobierno
Obras y Servicios
Turismo
Deportes
Cultura
Economía Social
Protección civil
Zoonosis
Municipalidad de Villa la Angostura
Oficina de Empleo
La Oficina de Empleo Brinda nuevos talleres.
May 7, 2026
Navegación de entradas
Se viene una nueva propuesta de Cine Ambulante.
By
Prensa Vla
Noticias relacionadas
Municipalidad de Villa la Angostura
Se viene una nueva propuesta de Cine Ambulante.
May 6, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura
Capacitación en Elaboración de conservas.
May 6, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura
Alerta meteorológica para el Miércoles 6 de mayo de 2026.
May 5, 2026
Otras noticias
Municipalidad de Villa la Angostura
Oficina de Empleo
La Oficina de Empleo Brinda nuevos talleres.
7 mayo, 2026
Prensa Vla
Residuos
Dirección de Residuos Sólidos Urbanos – continúa la venta de cartón y aluminio
7 mayo, 2026
Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino
Convocatoria a Asamblea en el B° El Pinar.
6 mayo, 2026
Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura
Se viene una nueva propuesta de Cine Ambulante.
6 mayo, 2026
Prensa Vla