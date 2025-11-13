Angostura Informa

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en el día de hoy comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios, una propuesta formativa impulsada por la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables.

Este nuevo espacio de capacitación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para incorporar la Inteligencia Artificial en emprendimientos, pequeñas empresas y proyectos comerciales, promoviendo la innovación y el desarrollo local.

Durante las clases, los participantes abordarán temas como: Fundamentos de la Inteligencia Artificial, Generación de textos, Generación de imágenes, Generación de audio, Creación de contenido visual específico, Usos, combinaciones y difusión de herramientas basadas en IA.

El curso se desarrolla de manera presencial, con una duración total de 7 encuentros, dictados los días jueves y viernes: 13, 14, 20, 27 y 28 de noviembre, 29 de noviembre y 4 y 5 de diciembre, en la Sala de Capacitación de la Oficina de Empleo, en el horario de 8:30 a 10:00 hs.

Desde el municipio destacaron la importancia de acercar este tipo de formaciones a la comunidad, entendiendo que la tecnología y la inteligencia artificial representan nuevas oportunidades laborales y de crecimiento para los vecinos y vecinas.

By Prensa Vla

