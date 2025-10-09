Comenzó el Curso de Canva en la Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, dio inicio al Curso de Canva para negocios y oficinas, una propuesta formativa orientada a potenciar las herramientas digitales y de diseño gráfico de emprendedores, trabajadores y equipos administrativos de la localidad.

Durante ocho encuentros presenciales, los participantes aprenderán a crear publicaciones visuales atractivas, diseñar materiales de marketing y publicidad efectivos, y construir una identidad visual profesional para sus marcas o emprendimientos.

Esta iniciativa forma parte del compromiso municipal por promover la capacitación y el fortalecimiento del empleo local, brindando herramientas útiles para el desarrollo profesional y el crecimiento de proyectos productivos y comerciales.