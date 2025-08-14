Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

Ago 13, 2025

Curso ” TU MEJOR VERSION” , Esta capacitación busca fortalecer habilidades técnicas y de gestión, asi como invitar a los participantes a mirarse, reconocerse y resignificar su rol como emprendedores,
profesionales o colaboradores.
Se trabajara desde el ser, desde quiénes están siendo en el camino laboral para que puedan
reconectar con su propósito, motivarse a seguir creciendo y encontrar nuevas herramientas
para sostener sus proyectos en el tiempo.

Se espera que los participantes logren un mayor nivel de autoconocimiento, pudiendo
identificar sus fortalezas, creencias limitantes y recursos personales para enfrentar los
desafíos del camino emprendedor. Se busca también fortalecer el compromiso con sus
proyectos y consigo mismos, desarrollando hábitos sostenibles que los acerquen a sus metas.
A lo largo del proceso, se promoverá la construcción de vínculos significativos y redes de
colaboración que potencien el aprendizaje colectivo.

En conjunto, estos resultados permitirán a cada emprendedor avanzar con mayor claridad, motivación y coherencia hacia sus objetivos.
Cada vez más se reconoce que el desarrollo personal es una necesidad estratégica.

La capacidad de liderarse a uno mismo, gestionar emociones, tomar decisiones conscientes y
conectar con el propósito es lo que diferencia a quienes logran sostener y escalar sus
proyectos.
OBJETIVO: Promover el desarrollo integral del emprendedor, profesional o trabajador,
mediante el coaching y técnicas empresariales, fortaleciendo su identidad, liderazgo, hábitos,
compromiso y vínculo con la comunidad, y acompañándolo en la búsqueda y consolidación
de un propósito que dé sentido y dirección a su proyecto a su proyecto

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brindara una presentación del libro “No es magia, es estrategia”, una guía práctica para que emprendedores vendan más en redes sociales

Ago 11, 2025
Oficina de Empleo

Sos emprendedor/a o trabajás por tu cuenta en un oficio? Esta es tu oportunidad para seguir creciendo.

Ago 4, 2025
Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, dependiente de la Secretaría de Gobierno informa sobre las actividades realizadas durante el primer semestre del año.

Jul 25, 2025

Otras noticias

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Juventud Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables Secretaría de Deportes y Juventudes

El Área de Juventudes de la Secretaría de Deportes y el Área de Diversidad de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable brinda una encuesta para todos los jóvenes de la localidad para conocer sus intereses.

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Celebración del 18° Aniversario de la Guardería Municipal

13 agosto, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

¡Sumate al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

13 agosto, 2025 Prensa Vla