La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

Curso ” TU MEJOR VERSION” , Esta capacitación busca fortalecer habilidades técnicas y de gestión, asi como invitar a los participantes a mirarse, reconocerse y resignificar su rol como emprendedores,
profesionales o colaboradores.
Se trabajara desde el ser, desde quiénes están siendo en el camino laboral para que puedan
reconectar con su propósito, motivarse a seguir creciendo y encontrar nuevas herramientas
para sostener sus proyectos en el tiempo.
Se espera que los participantes logren un mayor nivel de autoconocimiento, pudiendo
identificar sus fortalezas, creencias limitantes y recursos personales para enfrentar los
desafíos del camino emprendedor. Se busca también fortalecer el compromiso con sus
proyectos y consigo mismos, desarrollando hábitos sostenibles que los acerquen a sus metas.
A lo largo del proceso, se promoverá la construcción de vínculos significativos y redes de
colaboración que potencien el aprendizaje colectivo.
En conjunto, estos resultados permitirán a cada emprendedor avanzar con mayor claridad, motivación y coherencia hacia sus objetivos.
Cada vez más se reconoce que el desarrollo personal es una necesidad estratégica.
La capacidad de liderarse a uno mismo, gestionar emociones, tomar decisiones conscientes y
conectar con el propósito es lo que diferencia a quienes logran sostener y escalar sus
proyectos.
OBJETIVO: Promover el desarrollo integral del emprendedor, profesional o trabajador,
mediante el coaching y técnicas empresariales, fortaleciendo su identidad, liderazgo, hábitos,
compromiso y vínculo con la comunidad, y acompañándolo en la búsqueda y consolidación
de un propósito que dé sentido y dirección a su proyecto a su proyecto