La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

Curso ” TU MEJOR VERSION” , Esta capacitación busca fortalecer habilidades técnicas y de gestión, asi como invitar a los participantes a mirarse, reconocerse y resignificar su rol como emprendedores,

profesionales o colaboradores.

Se trabajara desde el ser, desde quiénes están siendo en el camino laboral para que puedan

reconectar con su propósito, motivarse a seguir creciendo y encontrar nuevas herramientas

para sostener sus proyectos en el tiempo.



Se espera que los participantes logren un mayor nivel de autoconocimiento, pudiendo

identificar sus fortalezas, creencias limitantes y recursos personales para enfrentar los

desafíos del camino emprendedor. Se busca también fortalecer el compromiso con sus

proyectos y consigo mismos, desarrollando hábitos sostenibles que los acerquen a sus metas.

A lo largo del proceso, se promoverá la construcción de vínculos significativos y redes de

colaboración que potencien el aprendizaje colectivo.

En conjunto, estos resultados permitirán a cada emprendedor avanzar con mayor claridad, motivación y coherencia hacia sus objetivos.

Cada vez más se reconoce que el desarrollo personal es una necesidad estratégica.

La capacidad de liderarse a uno mismo, gestionar emociones, tomar decisiones conscientes y

conectar con el propósito es lo que diferencia a quienes logran sostener y escalar sus

proyectos.

OBJETIVO: Promover el desarrollo integral del emprendedor, profesional o trabajador,

mediante el coaching y técnicas empresariales, fortaleciendo su identidad, liderazgo, hábitos,

compromiso y vínculo con la comunidad, y acompañándolo en la búsqueda y consolidación

de un propósito que dé sentido y dirección a su proyecto a su proyecto