La Oficina de Empleo Brindara una presentación del libro “No es magia, es estrategia”, una guía práctica para que emprendedores vendan más en redes sociales

Ago 11, 2025

La especialista en comunicación digital Vanessa Molina, cofundadora de la agencia Yass Media, presenta su primer libro “No es magia, es estrategia”, una guía práctica pensada para que emprendedores, marcas personales y pequeños negocios aprendan a crear contenido que conecta y vende en redes sociales.

La presentación se llevará a cabo el martes 12 de agosto a las 18:00 h. en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier de Villa La Angostura y contará con un espacio de charla interactiva, donde los asistentes podrán conocer las claves para potenciar su marca online y llevarse tips aplicables a su propio negocio.

“No es magia, es estrategia” nació de mi experiencia trabajando con marcas de distintos rubros y de ver cómo, con un método claro y simple, es posible lograr resultados reales en redes sin depender de la suerte”, comenta Vanessa.

El ebook, disponible actualmente en formato digital (PDF) y próximamente en formato físico, reúne estrategias, ejemplos reales y recursos prácticos para mejorar la presencia online, aumentar la interacción y generar ventas a través de Instagram y Facebook.

Acerca de la autora:
Vanessa Molina es una venezolana, estudiante avanzada de Comunicación Social en la UBA y cofundadora de Yass Media, una agencia de marketing digital que trabaja con marcas de todo el país. Su enfoque combina creatividad, estrategia y un lenguaje fresco para conectar con audiencias de manera auténtica.

Datos del evento:
 📅 Fecha: Martes 12 de agosto
🕒 Hora: 18:00 h
📍 Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier, Villa La Angostura
🎟 Entrada: libre y gratuita

By Prensa Vla

