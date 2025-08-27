Comenzó el curso “Tu Mejor Versión” para potenciar habilidades técnicas y de gestión organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa la Angostura.

Desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Oficina de Empleo, junto a Sebastián Portanova (emprendedor de Istmo Hueni), dio inicio el curso “Tu Mejor Versión”, un espacio de formación destinado a fortalecer las competencias técnicas y de gestión de emprendedores, trabajadores y profesionales de la localidad.

El taller propone emprender desde la personalidad y la esencia de cada participante, brindando herramientas prácticas para el desarrollo integral, tanto en el plano personal como profesional.

Las capacitaciones están a cargo de Mariela Marganare (coach ontológico) y Natalia Verdugo (coach ejecutiva y dueña de Nicoletto Pastas), integrantes de Gestión Patagónica, quienes acompañan con dinámicas innovadoras que combinan coaching y técnicas empresariales.

El curso se dictará en varias fechas y tiene como objetivo fortalecer la identidad, el liderazgo, los hábitos, el compromiso y los vínculos con la comunidad, aportando al crecimiento de cada emprendedor y al desarrollo colectivo.

Desde la gestión municipal se subraya que estos espacios buscan fortalecer a los emprendedores y a cada actor privado, brindándoles herramientas concretas para que puedan hacer crecer sus proyectos, iniciativas y emprendimientos, contribuyendo así al desarrollo económico y social de toda la comunidad.