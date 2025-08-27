Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

Comenzó el curso “Tu Mejor Versión” para potenciar habilidades técnicas y de gestión organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa la Angostura.

Ago 27, 2025

Desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Oficina de Empleo, junto a Sebastián Portanova (emprendedor de Istmo Hueni), dio inicio el curso “Tu Mejor Versión”, un espacio de formación destinado a fortalecer las competencias técnicas y de gestión de emprendedores, trabajadores y profesionales de la localidad.

El taller propone emprender desde la personalidad y la esencia de cada participante, brindando herramientas prácticas para el desarrollo integral, tanto en el plano personal como profesional.

Las capacitaciones están a cargo de Mariela Marganare (coach ontológico) y Natalia Verdugo (coach ejecutiva y dueña de Nicoletto Pastas), integrantes de Gestión Patagónica, quienes acompañan con dinámicas innovadoras que combinan coaching y técnicas empresariales.

El curso se dictará en varias fechas y tiene como objetivo fortalecer la identidad, el liderazgo, los hábitos, el compromiso y los vínculos con la comunidad, aportando al crecimiento de cada emprendedor y al desarrollo colectivo.

Desde la gestión municipal se subraya que estos espacios buscan fortalecer a los emprendedores y a cada actor privado, brindándoles herramientas concretas para que puedan hacer crecer sus proyectos, iniciativas y emprendimientos, contribuyendo así al desarrollo económico y social de toda la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

Ago 13, 2025
Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brindara una presentación del libro “No es magia, es estrategia”, una guía práctica para que emprendedores vendan más en redes sociales

Ago 11, 2025
Oficina de Empleo

Sos emprendedor/a o trabajás por tu cuenta en un oficio? Esta es tu oportunidad para seguir creciendo.

Ago 4, 2025

Otras noticias

Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

Comenzó el curso “Tu Mejor Versión” para potenciar habilidades técnicas y de gestión organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa la Angostura.

27 agosto, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Humano

Secretaría de Desarrollo Humano: Entrega de Bonos de Gas

27 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Corte de Luz programado – EPEN – Jueves 28 de Agosto

27 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Micro Taller del Plan de Ordenamiento Territorial en Villa La Angostura.

26 agosto, 2025 Prensa Vla