Anunciaron a los ganadores del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

El Comité de Selección del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes anunció oficialmente los proyectos ganadores de la convocatoria lanzada en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, una iniciativa orientada a promover acciones de desarrollo sostenible en los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful, en la provincia del Neuquén.

