Anunciaron a los ganadores del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

Mar 11, 2026

El Comité de Selección del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes anunció oficialmente los proyectos ganadores de la convocatoria lanzada en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, una iniciativa orientada a promover acciones de desarrollo sostenible en los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful, en la provincia del Neuquén.

Tras el proceso de evaluación de las propuestas presentadas, fueron seleccionados tres proyectos que se destacan por su enfoque ambiental, su capacidad de innovación y su aporte al desarrollo sostenible del territorio.
Los proyectos ganadores son “Relevamiento, Sensibilización y Plan de Manejo de Pinos Exóticos Invasores en Villa La Angostura y Villa Traful”, presentado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer; “Humedales urbanos: educación ambiental y sensibilización comunitaria en Villa La Angostura y Villa Traful”, impulsado por José Pueyrredón y su equipo; y “De jardín privado a beneficio público: biodiversidad y gestión territorial basada en ciencia y participación”, desarrollado por Luciana Elizalde y su equipo.
Desde el Comité de Selección felicitaron a los ganadores y expresaron el deseo de que las iniciativas puedan desarrollarse de la mejor manera posible durante su implementación. En ese sentido, se informó que el acompañamiento institucional será permanente e incluirá instancias de seguimiento, monitoreo y control de las actividades previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en cada proyecto.
Acerca del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes
Tiene como objetivo principal respaldar iniciativas ecológicas con un enfoque orientado al desarrollo sostenible en los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful y sus alrededores. A través de este instrumento se busca promover la implementación de buenas prácticas para la protección del medio ambiente, favorecer un equilibrio y una armonía entre el sector agrícola y el turismo, estimular la participación comunitaria en el cuidado del entorno natural mediante apoyo financiero y técnico a iniciativas locales, y fortalecer la generación de redes de trabajo y cooperación entre actores del territorio.
La convocatoria del fondo fue lanzada el 19 de diciembre de 2025 y permaneció abierta hasta el viernes 13 de febrero de 2026. Durante ese período se recibieron numerosas propuestas vinculadas a diferentes temáticas ambientales, entre ellas la gestión de residuos, la lucha contra la erosión de los suelos, la protección de especies endémicas y de zonas sensibles, el desarrollo de actividades de agroturismo, así como iniciativas de sensibilización, capacitaciones y proyectos de apoyo al emprendedurismo con perspectiva ambiental.
Entre los requisitos establecidos en los términos de referencia se contemplaba que los proyectos tuvieran una duración máxima de seis meses y que fueran implementados en beneficio de los municipios de Villa La Angostura y/o Villa Traful. Asimismo, cada iniciativa podía solicitar un financiamiento de entre 2.000 y 6.000 euros y debía desarrollarse entre los meses de abril y diciembre de 2026.
Durante las últimas semanas, los integrantes del Comité de Selección llevaron adelante un intenso proceso de revisión, evaluación y análisis de las numerosas postulaciones recibidas. Según se indicó, la tarea implicó un importante trabajo de dedicación para identificar aquellas propuestas que se ajustaran en mayor medida a los criterios prioritarios del fondo, entre los que se destacan el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, la equidad de género y la innovación y creatividad en las soluciones planteadas.
Desde la organización también destacaron la gran participación registrada durante la convocatoria y agradecieron a todas las personas que se interesaron en la propuesta, tanto a quienes participaron de reuniones informativas como a los equipos que presentaron proyectos. En ese sentido, manifestaron que el proceso permitió fortalecer el intercambio entre actores locales y avanzar en la construcción de redes de acción más amplias en el territorio.
El proyecto cuenta con la participación de la Embajada de Francia en Argentina, el Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores (MEAE), el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Provincia del Neuquén, los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful, la Comunidad de Municipios de la Matheysine, la Comunidad de Municipios de Oisans, el Municipio de Chamrousse, la agrupación de interés público RESACOOP y la ONG Tétraktys.
Quienes deseen conocer más detalles sobre el Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos” pueden visitar el sitio web https://www.alpes-patagonie.tetraktys-ong.org/es/pagina-de-inicio/

By Prensa Vla

