Anunciaron a los ganadores del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

El Comité de Selección del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes anunció oficialmente los proyectos ganadores de la convocatoria lanzada en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, una iniciativa orientada a promover acciones de desarrollo sostenible en los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful, en la provincia del Neuquén.Tras el proceso de evaluación de las propuestas presentadas, fueron seleccionados tres proyectos que se destacan por su enfoque ambiental, su capacidad de innovación y su aporte al desarrollo sostenible del territorio.Los proyectos ganadores son “Relevamiento, Sensibilización y Plan de Manejo de Pinos Exóticos Invasores en Villa La Angostura y Villa Traful”, presentado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer; “Humedales urbanos: educación ambiental y sensibilización comunitaria en Villa La Angostura y Villa Traful”, impulsado por José Pueyrredón y su equipo; y “De jardín privado a beneficio público: biodiversidad y gestión territorial basada en ciencia y participación”, desarrollado por Luciana Elizalde y su equipo.Desde el Comité de Selección felicitaron a los ganadores y expresaron el deseo de que las iniciativas puedan desarrollarse de la mejor manera posible durante su implementación. En ese sentido, se informó que el acompañamiento institucional será permanente e incluirá instancias de seguimiento, monitoreo y control de las actividades previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en cada proyecto.Acerca del Fondo de Apoyo a Iniciativas VerdesTiene como objetivo principal respaldar iniciativas ecológicas con un enfoque orientado al desarrollo sostenible en los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful y sus alrededores. A través de este instrumento se busca promover la implementación de buenas prácticas para la protección del medio ambiente, favorecer un equilibrio y una armonía entre el sector agrícola y el turismo, estimular la participación comunitaria en el cuidado del entorno natural mediante apoyo financiero y técnico a iniciativas locales, y fortalecer la generación de redes de trabajo y cooperación entre actores del territorio.La convocatoria del fondo fue lanzada el 19 de diciembre de 2025 y permaneció abierta hasta el viernes 13 de febrero de 2026. Durante ese período se recibieron numerosas propuestas vinculadas a diferentes temáticas ambientales, entre ellas la gestión de residuos, la lucha contra la erosión de los suelos, la protección de especies endémicas y de zonas sensibles, el desarrollo de actividades de agroturismo, así como iniciativas de sensibilización, capacitaciones y proyectos de apoyo al emprendedurismo con perspectiva ambiental.Entre los requisitos establecidos en los términos de referencia se contemplaba que los proyectos tuvieran una duración máxima de seis meses y que fueran implementados en beneficio de los municipios de Villa La Angostura y/o Villa Traful. Asimismo, cada iniciativa podía solicitar un financiamiento de entre 2.000 y 6.000 euros y debía desarrollarse entre los meses de abril y diciembre de 2026.Durante las últimas semanas, los integrantes del Comité de Selección llevaron adelante un intenso proceso de revisión, evaluación y análisis de las numerosas postulaciones recibidas. Según se indicó, la tarea implicó un importante trabajo de dedicación para identificar aquellas propuestas que se ajustaran en mayor medida a los criterios prioritarios del fondo, entre los que se destacan el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, la equidad de género y la innovación y creatividad en las soluciones planteadas.Desde la organización también destacaron la gran participación registrada durante la convocatoria y agradecieron a todas las personas que se interesaron en la propuesta, tanto a quienes participaron de reuniones informativas como a los equipos que presentaron proyectos. En ese sentido, manifestaron que el proceso permitió fortalecer el intercambio entre actores locales y avanzar en la construcción de redes de acción más amplias en el territorio.El proyecto cuenta con la participación de la Embajada de Francia en Argentina, el Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores (MEAE), el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Provincia del Neuquén, los municipios de Villa La Angostura y Villa Traful, la Comunidad de Municipios de la Matheysine, la Comunidad de Municipios de Oisans, el Municipio de Chamrousse, la agrupación de interés público RESACOOP y la ONG Tétraktys.Quienes deseen conocer más detalles sobre el Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos” pueden visitar el sitio web https://www.alpes-patagonie.tetraktys-ong.org/es/pagina-de-inicio/