Centro de Convenciones

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 2° Llamado a  Concurso de Precios para la Adquisición de alfombra para el CCCA 2025

Nov 17, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 2°  Llamado a Concurso de Precios, cuyo  objetivo es  destinado a la adquisición e instalación de una nueva alfombra para el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

De acuerdo con la normativa vigente que regula los procedimientos administrativos de la Carta Orgánica Municipal.

Solicitud del pliego: Los interesados podrán obtener los pliegos de bases y condiciones en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, hasta el día  26 de noviembre   de 2025 a las 12:00 horas. Puede ser de manera presencial o solicitarlos vía Mail a turismo@villalaangostura.gov.ar

Presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 9:00 horas del 28 de Noviembre  de 2025, en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, en calle Obispo de Nevares N° 32.

Apertura de sobres: A las 11 hs del día 28 de noviembre   de  2025 en las Instalaciones del Centro de Convenciones, Calle Las Frutillas 10, de la ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén. El acto de apertura se realizará en presencia de los funcionarios designados por la Municipalidad y los oferentes o presentantes que deseen participar.

La Comisión Evaluadora se juntara el  1 de diciembre.  La Junta Evaluadora estará conformada por el Secretario de Hacienda o quien lo reemplace, el Secretario de Turismo y un concejal de cada Bloque. Cada uno de estos miembros tendrá un voto en la definición de la adjudicación, en el caso de empate el Secretario peticionarte tendrá el voto de desempate.

El proyecto está destinado a la adquisición e instalación de una nueva alfombra, con el fin de generar ambientes armoniosos y de calidad que contribuyan a mejorar la percepción y el desarrollo de los eventos que allí se realizan.

