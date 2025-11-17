Angostura Informa

Centro de Convenciones

Comenzó en Villa La Angostura el “Patagonia Synuclein Workshop 2025”

Nov 17, 2025

Esta mañana dio inicio en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” el Patagonia Synuclein Workshop 2025, uno de los encuentros científicos internacionales más relevantes del mundo en materia de Parkinson y sinucleinopatías.

La inauguración oficial contó con la presencia del Intendente Javier Murer, acompañado por el secretario de Turismo y Deportes, Ignacio Robert, quienes dieron la bienvenida a los científicos, investigadores y representantes de instituciones nacionales e internacionales.

Durante los días 17, 18 y 19 de noviembre, Villa La Angostura será sede de la reunión de especialistas de renombre mundial, entre ellos Christian Griesinger, María Grazia Spillantini, Tiago Outeiro, Laura Parkkinen, François Ichas, Emilia Gatto, Oscar Gershanik y Claudio Fernández Outón, junto a destacados referentes del sistema de salud y de la investigación científica.

Además, el Workshop se realiza en el marco de los 20 años de colaboración científica entre el Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences de Alemania y el Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Argentina; está alianza que ha logrado consolidar vínculos de cooperación internacional en el estudio de patologías neurodegenerativas.

Villa La Angostura recibe así a la comunidad científica internacional como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario en una temática de enorme relevancia mundial.

