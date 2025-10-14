Jornada informativa sobre herramientas de financiamiento ante la emergencia por sequía

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Desarrollo Local, invita a productores y referentes de áreas productivas municipales y provinciales a participar de una jornada informativa sobre herramientas de financiamiento en el marco de la emergencia por sequía.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre a las 14:30 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Frambuesas 32, Villa La Angostura.

Durante la jornada, se brindará información sobre las distintas líneas de financiamiento disponibles para acompañar a los sectores productivos afectados por la sequía, con el objetivo de fortalecer la producción local y regional, promoviendo la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

La actividad se desarrolla en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en el marco de las acciones impulsadas para atender la situación de emergencia y promover la sostenibilidad de las economías locales.