La Escuela Municipal de Teatro continúa con sus clases para adolescentes

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura, a cargo de Walter Ercoli, continúa llevando adelante las clases de la Escuela Municipal de Teatro, una propuesta destinada a adolescentes de todas las escuelas secundarias de la localidad.

Las clases son dictadas y coordinadas por la actriz Gabriela Suárez, quien acompaña a los jóvenes en un espacio de formación, expresión y desarrollo artístico. Los encuentros se realizan los miércoles y viernes, de 18 a 21 horas, en la Casa de la Cultura.

Los adolescentes interesados en sumarse a esta propuesta pueden inscribirse en la Subsecretaría de Cultura ubicada en la Casa de la Cultura