Memoria permanente a través del arte.

En la mañana de este martes 23 de junio, en el hall de la Municipalidad de Villa La Angostura, se llevó a cabo la presentación de la obra “Soberanía desde la Paz, Nadie añora lo que no conoce”, realizada por el reconocido artista plástico Andrés Zerneri.El acto fue encabezado por el intendente Javier Murer, acompañado por secretarios del Ejecutivo Municipal y excombatientes de Malvinas.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura a cargo de Walter Ercoli, busca acercar a la comunidad una propuesta artística de profundo valor histórico y cultural, reafirmando el reconocimiento permanente a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

A través de esta obra, Zerneri propone fortalecer el sentimiento de soberanía desde el conocimiento, la historia y la paz.

Bajo el lema “Nadie añora lo que no conoce”, el artista invita a las nuevas generaciones a conocer y valorar las Islas Malvinas, honrando la gesta de 1982 y manteniendo viva la memoria colectiva.