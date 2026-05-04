LA MUNICIPALID CELEBRA EL DÍA DEL ANIMAL CON CASTRACIONES GRATUITAS, VACUNACIÓN Y JORNADA DE ADOPCIÓN.

En el marco del Día del Animal, la Secretaria de Ciudadanía, a través de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Villa la Angostura, realizo en el día de hoy, una serie de actividades para promover la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas.

Desde la Secretaría de Ciudadanía se proponen acciones que buscan fortalecer el vínculo entre los vecinos y sus animales. “Cuidar a la salud animal es cuidar la salud de todos, por eso desde el Municipio apostamos a la castración, la vacunación y la tenencia responsable”, señaló la Subsecretaria de Ciudadanía, Marina Roma.

La actividad se realizó en el Gimnasio Municipal “Adrian Mercado”, comenzando a las 15:00 horas, hasta las 18:00.Se colocaron 25 vacunas antirrábicas, se desparasitaron un total de 65 animales entre perros y gatos y se realizaron 15 inscripciónes para castraciones.

Una mascota es un integrante más de la familia, todos tenemos la responsabilidad de cuidar su salud animal y promover la tenencia responsable. Desde la Secretaría de Ciudadanía, agradecieron a todos los vecinos que se acercaron con sus mascotas y cumplen con la “Tenencia Responsable”.

Para cualquier consulta por castraciones, vacunas, adopción, pueden contactar a la Dirección de Zoonosis al número: 2944241635