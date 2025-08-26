Angostura Informa

La Dirección de Protección Civil realizó una capacitación en RCP y uso de DEA en Villa Traful.

Ago 26, 2025

La Dirección de Protección Civil de Villa La Angostura llevó adelante un importante taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en la localidad de Villa Traful.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones de Traful y contó con la participación de empleados municipales, personal de Prefectura Naval, guardaparques, trabajadores estatales y vecinos en general, alcanzando una asistencia de más de 80 personas.

El objetivo del taller fue brindar herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera inmediata y eficaz frente a emergencias cardíacas, promoviendo la prevención y el cuidado de la vida en la comunidad.

