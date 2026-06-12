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Protección civil

La Dirección de Proteccion Civil invita a participar del Taller de RCP y DEA

Jun 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Protección Civil, invita a vecinos y vecinas a participar del Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), una capacitación destinada a brindar herramientas básicas para actuar de manera rápida y efectiva ante una emergencia.

La actividad se realizará el domingo 22 de junio, a las 8:30 horas, en el Centro de Convenciones Arrayanes, y será abierta al público.

Desde la organización se destaca la importancia de que cada vez más personas adquieran conocimientos en primeros auxilios, ya que una intervención oportuna puede marcar la diferencia y salvar vidas.

Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico a proteccioncivil@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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