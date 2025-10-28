La Dirección de Protección Civil brinda una Capacitación en RCP y uso de DEA en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Vial, invita a la comunidad a participar del Taller de RCP & DEA que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre, a las 9:30 horas, en el Centro de Convenciones.

El objetivo de esta capacitación es brindar herramientas prácticas y conocimientos esenciales para actuar ante situaciones de emergencia y contribuir a salvar vidas. La actividad estará a cargo de personal especializado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

Desde Protección Civil destacan la importancia de que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder a estos talleres abiertos y gratuitos, entendiendo que una intervención temprana y correcta puede marcar la diferencia ante un paro cardiorrespiratorio.

📍 Lugar: Centro de Convenciones

🕤 Horario: 9:30 hs

📅 Fecha: miércoles 29 de octubre

📧 Inscripciones: proteccioncivil@villalaangostura.gov.ar