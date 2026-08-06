La Defensoría del Pueblo abre convocatoria para cubrir el área de Comunicación, Prensa y Medios Digitales de nuestra institución. Si te apasiona la comunicación institucional y tenés experiencia en el rubro, ¡esta oportunidad es para vos!

📌 ¿Cuáles serán las tareas principales?

✅ Gestión, planificación y manejo diario de la cuenta oficial de Instagram y otras plataformas, fomentando la interacción fluida con la comunidad.

✅ Diseño y ejecución de campañas de comunicación institucional, incluyendo la creación de banners de prensa y la actualización y gestión de los enlaces de identidad.

✅ Auditoría de datos, monitoreo de métricas y elaboración de reportes de rendimiento para optimizar el alcance de los canales oficiales.

✅ Actualización y mantenimiento de nuestra página web (con conocimientos comprobables en WordPress).

✅ Manejo, gestión y mantenimiento del sistema de reclamos online de la institución.

✅ Redacción de gacetillas, enlace con medios locales y tareas generales de prensa de la Defensoría.

✅ Creación de piezas gráficas y desarrollo de contenido audiovisual para las distintas plataformas.

✅ Cobertura fotográfica y registro de actividades institucionales, jornadas y eventos comunitarios.

Cierre de la convocatoria: Lunes 10 de agosto a las 14:00 hs.

¿Cómo postularse?Envianos tu CV actualizado únicamente por correo electrónico a Defensor@villalaangostura.gov.ar con el asunto “Convocatoria Comunicación”.

(No se recibirán postulaciones presenciales en la oficina).

📍 Av. Siete Lagos 745, Local 4D