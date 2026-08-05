Alerta amarilla – pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Se informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por lluvias para nuestra localidad.

Se prevén precipitaciones de variada intensidad, que podrían generar acumulación de agua, barro y complicaciones en la circulación.

Se solicita a vecinos y visitantes extremar las medidas de precaución, evitar transitar por sectores anegados o con riesgo de derrumbes, circular únicamente si es necesario.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

Protección Civil: 2944 241733

Bomberos: 100 o (2944) 494140

Policía: 101 o (2944) 494121

Desde el Municipio continuaremos informando cualquier novedad por los canales oficiales.

Se solicita a vecinos y visitantes actuar con responsabilidad y colaborar con las recomendaciones de los organismos de emergencia.