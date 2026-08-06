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Municipalidad de Villa la Angostura

El Ejecutivo logra la aprobación de más de $600 millones para obras estratégicas en Villa La Angostura.

Ago 5, 2026

En una nueva sesión del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo Municipal obtuvo la aprobación de una batería de proyectos que permitirán avanzar con obras de infraestructura, recuperación de espacios públicos, ampliación de servicios y soluciones habitacionales, habilitando inversiones por más de $605,8 millones.

La aprobación legislativa permitirá al Ejecutivo continuar con el plan de obras previsto para 2026, destrabando expedientes que habían atravesado el circuito administrativo y habilitando el inicio de procesos licitatorios y contrataciones indispensables para su ejecución.

Entre los proyectos aprobados se encuentran:

La continuidad de la puesta en valor de la Plaza San Martín; 

La autorización para ejecutar el muro de gaviones de Manzana K, obra necesaria para avanzar con la red de gas; 

Tres licitaciones públicas para la primera etapa de la renovación integral de la Plaza Los Pioneros.

El proyecto contempla la contratación de la mano de obra, la adquisición de materiales, la provisión y colocación de un moderno piso continuo antigolpes de caucho y la incorporación de un nuevo juego infantil de gran porte, accesible e inclusivo.

Autorización para avanzar con la venta de lotes a familias preadjudicatarias del Macro Lote 5 en parcelas disponibles del Macro Lote 6.

Con estas aprobaciones, el Ejecutivo continúa consolidando una agenda de gestión enfocada en transformar proyectos en obras concretas, priorizando inversiones que mejoran la infraestructura urbana, fortalecen los servicios públicos y generan mejores espacios para el encuentro y la recreación de las familias de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

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