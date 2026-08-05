Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaría de Servicios Públicos informa corte preventivo en Calle N.º 27

Ago 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que la Calle N.º 27, ubicada a aproximadamente 2,5 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 40, se encuentra intransitable debido a la importante acumulación de barro generada por las condiciones meteorológicas de las últimas horas.

Ante esta situación, la Secretaría de Servicios Públicos dispuso la interrupción preventiva del tránsito sobre dicho sector, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y conductores.

Las tareas de reparación y recuperación de la calzada podrán iniciarse una vez que las condiciones climáticas lo permitan y el terreno presente las condiciones adecuadas para la intervención de la maquinaria.

Se solicita a la comunidad respetar la señalización preventiva, evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas hasta nuevo aviso.

La Municipalidad informará oportunamente la reapertura del tránsito cuando las condiciones de seguridad estén garantizadas.

By Prensa Vla

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