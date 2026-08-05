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GIRSU

Dirección de Residuos Sólidos Urbanos – continúa la venta de cartón y aluminio.

Ago 5, 2026

Desde la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de Villa La Angostura continuamos fortaleciendo el trabajo diario orientado al reciclaje y al crecimiento de la economía circular en nuestra comunidad.
En este marco, durante la jornada de hoy miercoles 5 de agosto, se concretó una nueva entrega de materiales recuperados, alcanzando un total de 19.820 kg de cartón de primera, plástico y aluminio, distribuidos en fardos.

Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto entre el equipo de trabajo y la comunidad, avanzando hacia un modelo de gestión más sustentable y responsable con el ambiente.

By Prensa Vla

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