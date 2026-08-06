El Ejecutivo insistirá con la compra de ripio tras la no aprobación del Concejo en 2025.

Ante los reclamos de los vecinos por el estado de las calles, el Departamento Ejecutivo Municipal confirmó que volverá a impulsar la compra de ripio destinada al mantenimiento de la red vial de Villa La Angostura.

La iniciativa fue presentada originalmente en septiembre de 2025 mediante el Expediente N.º 261-SSP, que contemplaba la adquisición de 10.000 m³ de ripio camino. Tras obtener las intervenciones favorables de las áreas técnicas, legales, financieras y de la Auditoría Municipal, el expediente fue elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento.

Sin embargo, en diciembre de 2025 el pliego no obtuvo aprobación y fue remitido a comisión. Posteriormente se solicitó reducir el volumen de la compra y realizar un estudio integral del estado de todas las calles de la localidad, requerimiento que demandó varios meses de trabajo y dilató el proceso.

Ese relevamiento técnico confirmó que la necesidad de material era incluso superior a la prevista inicialmente por el Ejecutivo. No obstante, el tiempo transcurrido, la inflación y la aprobación tardía y reducida del Código Tarifario 2026 modificaron las condiciones económicas originales, obligando a replantear la contratación por etapas.

El pasado 29 de junio el Departamento Ejecutivo volvió a insistir con la necesidad de avanzar, acompañando presupuestos actualizados, y en julio la Auditoría Municipal emitió nuevamente un dictamen favorable para continuar con el procedimiento.

“Nuestro compromiso es dar respuestas a los vecinos. Por eso, pese a las demoras que ha atravesado este expediente, vamos a seguir impulsando esta contratación hasta concretarla. Mejorar el estado de las calles sigue siendo una prioridad de esta gestión”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.