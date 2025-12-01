Jornada vacunacion Antirrábica y desparasitarios en la Plaza de los Niños – Barrio El Mallín

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en la jornada de ayer se llevó adelante una actividad comunitaria en la Plaza de los Niños, ubicada en el barrio El Mallín, destinada a promover el bienestar animal y la tenencia responsable con una gran campaña de Vacunación antirrábica y entrega de Desparasitarios

La propuesta estuvo a cargo del veterinario Eric Copello, junto al equipo de la Dirección de Zoonosis y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, encabezada por Paula Zunino.

Durante la jornada se registró una gran concurrencia de vecinos y vecinas del barrio, quienes se acercaron para realizar consultas, participar de las acciones informativas y acompañar las iniciativas vinculadas al cuidado responsable de las mascotas como asi a la inscripción para turnos de castración.

La Municipalidad agradece la participación de la comunidad y destaca la importancia de continuar generando estos espacios de trabajo conjunto para fortalecer la salud pública y el bienestar animal en todos los barrios de la localidad.