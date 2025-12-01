Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

Jornada vacunacion Antirrábica y desparasitarios en la Plaza de los Niños – Barrio El Mallín

Nov 30, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en la jornada de ayer se llevó adelante una actividad comunitaria en la Plaza de los Niños, ubicada en el barrio El Mallín, destinada a promover el bienestar animal y la tenencia responsable con una gran campaña de Vacunación antirrábica y entrega de Desparasitarios

La propuesta estuvo a cargo del veterinario Eric Copello, junto al equipo de la Dirección de Zoonosis y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, encabezada por Paula Zunino.

Durante la jornada se registró una gran concurrencia de vecinos y vecinas del barrio, quienes se acercaron para realizar consultas, participar de las acciones informativas y acompañar las iniciativas vinculadas al cuidado responsable de las mascotas como asi a la inscripción para turnos de castración.

La Municipalidad agradece la participación de la comunidad y destaca la importancia de continuar generando estos espacios de trabajo conjunto para fortalecer la salud pública y el bienestar animal en todos los barrios de la localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Zoonosis

Vacunación antirrábica gratuita – Barrio El Mallín.

Nov 27, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Comunicado Importante – Control Canino en Villa La Angostura

Nov 4, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Exitosa campaña de vacunación y de inscripción para castración gratuita organizada por la Dirección de Zoonosis.

Sep 28, 2025

Otras noticias

Zoonosis

Jornada vacunacion Antirrábica y desparasitarios en la Plaza de los Niños – Barrio El Mallín

30 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes

Villa La Angostura fue sede de la 2° edición de la Copa Patagonia de Cestoball.

30 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa monitoreo constantes de las descargas atmosféricas.

30 noviembre, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

Se realizó la reapertura del FabLab Villa La Angostura.

28 noviembre, 2025 Prensa Vla