Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Se realizara una nueva jornada de vacunación antirrábica, Inscripción para castración y entrega de desparasitarios

Ene 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, informa que el miércoles 7 de enero, de 14:30 a 16:30 horas, se realizará una jornada de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

La actividad tendrá lugar en Retamas 81 y está destinada a caninos y felinos a partir de los 4 meses de edad.

Estas acciones forman parte de las políticas de cuidado y prevención de la salud pública y el bienestar animal, invitando a la comunidad a participar y cumplir con el calendario sanitario de sus mascotas.

By Prensa Vla

