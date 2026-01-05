Se realizara una nueva jornada de vacunación antirrábica, Inscripción para castración y entrega de desparasitarios

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, informa que el miércoles 7 de enero, de 14:30 a 16:30 horas, se realizará una jornada de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

La actividad tendrá lugar en Retamas 81 y está destinada a caninos y felinos a partir de los 4 meses de edad.

Estas acciones forman parte de las políticas de cuidado y prevención de la salud pública y el bienestar animal, invitando a la comunidad a participar y cumplir con el calendario sanitario de sus mascotas.