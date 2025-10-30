Angostura Informa

El Área de Adultos Mayores promovió una gran jornada de “Miradas”

Oct 30, 2025

El 1 de octubre se conmemora el día internacional de las personas mayores, decretado por las Naciones Unidas en 1990.

En el marco de su conmemoración, desde el Área de Adultos/as Mayores, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, se realizó la jornada Miradas, siendo en el 2025 su cuarta edición.

El objetivo principal de este espacio es visibilizar y cuestionar críticamente, a través del arte, las distintas miradas sociales hacia la vejez.

La jornada incluyó exposiciones artísticas de Mirta Barragán y Graciela Arakelian, artistas de la localidad. Además, Cristina Calderazzo expuso sus telares mapuches hechos a mano y Rosa Oyarzo, sus pinturas en tela.

Hubo lectura de cuentos y poesía de autoría propia, relatos de experiencias de vida, grupos de canto y dinámicas de participación activa.

Particularmente, para este año, el cierre contó con Los Olvidaos y agrupación el Reencuentro.

Fue una jornada muy emotiva que permitió la puesta en valor de las personas mayores, con sus potencialidades, herramientas y experiencias.
Participaron de la actividad mas de 50 personas, quienes disfrutaron del encuentro.

