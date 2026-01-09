Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

Jornada de Inscripción para Castración, Esterilizacion y entrega de desparasitarios.

Ene 9, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, informa que el Sabado 10 de enero, de 10 a 13 horas, se realizará una jornada de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

La actividad tendrá lugar en la Plaza Los Pioneros y está destinada a caninos y felinos a partir de los 4 meses de edad.

Estas acciones forman parte de las políticas de cuidado y prevención de la salud pública y el bienestar animal, invitando a la comunidad a participar y cumplir con el calendario sanitario de sus mascotas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Zoonosis

CONCURSO DE PRECIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL AREA DE ZOONOSIS.

Ene 6, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Se realizara una nueva jornada de vacunación antirrábica, Inscripción para castración y entrega de desparasitarios

Ene 5, 2026
Zoonosis

Jornada vacunacion Antirrábica y desparasitarios en la Plaza de los Niños – Barrio El Mallín

Nov 30, 2025

Otras noticias

Comunicado

Corte total del servicio de agua por rotura de caño – Calle Chumuy.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa Traful fue sede de la primera asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

Jornada de Inscripción para Castración, Esterilizacion y entrega de desparasitarios.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

9 enero, 2026 Prensa Vla