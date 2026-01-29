El Departamento de Zoonosis, de la Municipalidad de Villa la Angostura, informa que se encuentra prohibido el ingreso de perros a las playas de Villa La Angostura, en virtud de que las mismas forman parte de un área natural protegida perteneciente a un Parque Nacional.

La presente prohibición se fundamenta en la protección de la salud pública, la prevención de enfermedades zoonóticas, el resguardo de la higiene del agua y de la arena, y la preservación de la fauna silvestre y del ecosistema natural.

De conformidad con la normativa vigente en materia de áreas naturales protegidas, se prohíbe el ingreso de animales domésticos a las playas, con excepción de los perros de acompañamiento debidamente acreditados mediante certificación oficial, quienes podrán ingresar acompañando a su usuario.

Se solicita a la población respetar la presente disposición, a fin de contribuir al cuidado del ambiente y a la salud de la comunidad.

