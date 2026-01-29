Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

PROHIBIDO EL INGRESO DE PERROS A LAS PLAYAS DE VILLA LA ANGOSTURA

Ene 28, 2026

El Departamento de Zoonosis, de la Municipalidad de Villa la Angostura, informa que se encuentra prohibido el ingreso de perros a las playas de Villa La Angostura, en virtud de que las mismas forman parte de un área natural protegida perteneciente a un Parque Nacional.

La presente prohibición se fundamenta en la protección de la salud pública, la prevención de enfermedades zoonóticas, el resguardo de la higiene del agua y de la arena, y la preservación de la fauna silvestre y del ecosistema natural.

De conformidad con la normativa vigente en materia de áreas naturales protegidas, se prohíbe el ingreso de animales domésticos a las playas, con excepción de los perros de acompañamiento debidamente acreditados mediante certificación oficial, quienes podrán ingresar acompañando a su usuario.

Se solicita a la población respetar la presente disposición, a fin de contribuir al cuidado del ambiente y a la salud de la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Zoonosis

Jornada de Inscripción para Castración, Esterilizacion y entrega de desparasitarios.

Ene 9, 2026
Zoonosis

CONCURSO DE PRECIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL AREA DE ZOONOSIS.

Ene 6, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Se realizara una nueva jornada de vacunación antirrábica, Inscripción para castración y entrega de desparasitarios

Ene 5, 2026

Otras noticias

Sin categoría

Camerata de los 7 Lagos y Sonidos de Huemul, en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.

28 enero, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

PROHIBIDO EL INGRESO DE PERROS A LAS PLAYAS DE VILLA LA ANGOSTURA

28 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer mantuvo una reunión de coordinación en materia de seguridad

28 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Corte programado – EPEN

28 enero, 2026 Prensa Vla