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Municipalidad de Villa la Angostura

Javier Murer participó de la reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana en San Martín de los Andes

Jun 2, 2026

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó este lunes de una nueva reunion del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur, realizada en San Martín de los Andes, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones de la región.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la seguridad regional, entre ellos el Operativo Nieve 2026, el manejo del fuego, la problemática de los animales sueltos, el mantenimiento y colocación de cámaras de seguridad, el control policial en zonas escolares y la coordinación de acciones preventivas entre municipios y organismos provinciales.

En ese marco, Murer planteó la necesidad de avanzar en soluciones para el sistema de luminarias LED y fortalecer el trabajo conjunto con los distintos organismos para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, se reafirmó el compromiso de los municipios de la Región de los Lagos de continuar articulando políticas públicas de manera coordinada para dar respuesta a las principales demandas de la comunidad.

By Prensa Vla

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