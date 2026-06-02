Convenio para la creación del “Corredor Productivo de la Región Lagos del Sur”.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó hoy en la localidad de Junín de los Andes de la firma del Convenio de Cooperación Intermunicipal que dio origen al “Corredor Productivo Región Lagos del Sur”, una iniciativa que busca fortalecer la integración regional, potenciar la producción local y generar nuevas oportunidades para productores y emprendedores de la zona.

El acuerdo reúne a los municipios de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil, con el objetivo de planificar acciones conjuntas, optimizar recursos y consolidar una agenda productiva regional que impulse el desarrollo económico de las comunidades.

Con esta firma, la gestión municipal del Intendente Javier Murer, reafirma su compromiso con el trabajo articulado entre localidades y con una visión estratégica de crecimiento que fortalezca la producción, el empleo y el desarrollo sostenible de toda la Región Lagos del Sur.