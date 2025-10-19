Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Centro de Convenciones

Gran jornada de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil en Villa La Angostura.

Oct 18, 2025

Este sábado 18 de octubre, el Centro de Convenciones Arrayanes fue escenario de una nueva jornada de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil, con una variada programación que convocó a familias, escritores y artistas locales.

La jornada comenzó con el taller “Bitácora personal: un taller de escritura emocional”, a cargo de Bettina Giacomino, donde los y las participantes exploraron la escritura como herramienta de autoconocimiento y expresión.

Durante la tarde, la propuesta “La hora azul de los libros” invitó a los más pequeños a disfrutar de la lectura y el juego con libros ilustrados, mientras que el espectáculo “Manos a la Murga”, junto a Carito Caroé y el grupo Canciones en el Bosque, llenaron el auditorio de música, ritmo y alegría.

Además, se desarrolló el Mercadillo Gráfico, una feria de arte impreso que reune a más de 50 artistas de todo el país, ofreciendo un espacio de creatividad y expresión visual.

La Feria del Libro después de una semana de propuestas continúa mañana, domingo 19 de octubre, con más actividades: A las 15:30 hs, se realizará el Seminario Intensivo “Aproximación a la Serigrafía”, a cargo de Luli Piazolla, quien visita desde El Bolsón, en el marco del Mercadillo Gráfico. Un taller destinado a quienes deseen acercarse al oficio gráfico y experimentar con la técnica.

Todas las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones Arrayanes y son gratuitas, excepto el seminario de serigrafía, que cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Centro de Convenciones

21° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Villa La Angostura – Del 13 al 19 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones.

Oct 14, 2025
Centro de Convenciones

Villa La Angostura fue sede del encuentro binacional del Rotary Club con reconocimientos “Vos Dejá Huella”

Sep 29, 2025
Centro de Convenciones Municipalidad de Villa la Angostura

Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025 en Villa La Angostura.

Sep 1, 2025

Otras noticias

Centro de Convenciones

Gran jornada de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil en Villa La Angostura.

18 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes y Juventudes

Cuerpos en Movimiento: una tarde de conciencia y bienestar.

18 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

Secretaria de Atención al Vecino Cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 del Cementerio Local

18 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

COMUNICADO | Cortes intermitentes por tareas de obra de pavimentacion

17 octubre, 2025 Prensa Vla