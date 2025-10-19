Gran jornada de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil en Villa La Angostura.

Este sábado 18 de octubre, el Centro de Convenciones Arrayanes fue escenario de una nueva jornada de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil, con una variada programación que convocó a familias, escritores y artistas locales.

La jornada comenzó con el taller “Bitácora personal: un taller de escritura emocional”, a cargo de Bettina Giacomino, donde los y las participantes exploraron la escritura como herramienta de autoconocimiento y expresión.

Durante la tarde, la propuesta “La hora azul de los libros” invitó a los más pequeños a disfrutar de la lectura y el juego con libros ilustrados, mientras que el espectáculo “Manos a la Murga”, junto a Carito Caroé y el grupo Canciones en el Bosque, llenaron el auditorio de música, ritmo y alegría.

Además, se desarrolló el Mercadillo Gráfico, una feria de arte impreso que reune a más de 50 artistas de todo el país, ofreciendo un espacio de creatividad y expresión visual.

La Feria del Libro después de una semana de propuestas continúa mañana, domingo 19 de octubre, con más actividades: A las 15:30 hs, se realizará el Seminario Intensivo “Aproximación a la Serigrafía”, a cargo de Luli Piazolla, quien visita desde El Bolsón, en el marco del Mercadillo Gráfico. Un taller destinado a quienes deseen acercarse al oficio gráfico y experimentar con la técnica.

Todas las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones Arrayanes y son gratuitas, excepto el seminario de serigrafía, que cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa.