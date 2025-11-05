Proyección y charla sobre la prevención de incendios en la Patagonia.

En la tarde del martes 4 de noviembre se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones de Villa La Angostura la proyección del documental “Incendios en la Patagonia”, seguida de una charla de prevención a cargo de referentes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Durante el encuentro, los profesionales compartieron con el público sus experiencias en el combate del incendio ocurrido en el Valle de Magdalena durante el último verano, brindando además información sobre las estrategias de prevención y las acciones conjuntas que se desarrollan en la región para la protección del entorno natural.

La jornada fue organizada con el apoyo de la Municipalidad de Villa La Angostura, la Asociación Argentina de Guías de Montaña y el Honorable Concejo Deliberante, en el marco del compromiso comunitario con el cuidado del ambiente y la concientización sobre los riesgos de los incendios forestales.