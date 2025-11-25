Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Finalizó el Torneo organizado por la Liga Quetrihue

Nov 24, 2025

Este fin de semana concluyó el torneo organizado por la Liga Quetrihue, organizado por su Presidente Cristian Bustamante, con una jornada colmada de deporte, reconocimiento y acompañamiento comunitario.

Durante el acto de cierre se realizó la entrega de menciones a jugadores y equipos destacados. Además, se llevó a cabo una mención especial a Alfredo “Saja” Sánchez, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del deporte local.

Estuvo presente la Viceintendente Tamara Martínez, quien entregó distinciones y acompañó a los deportistas. También participó el Subsecretario de Gobierno, Matías Golub, reafirmando el compromiso de la gestión con las actividades deportivas de la comunidad.

El torneo coronó como ganador al Club Paso a Paso, que se consagró campeón tras una destacada campaña.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa apoyando y fortaleciendo el deporte en todas sus disciplinas, entendiendo su importancia como espacio de encuentro, formación y crecimiento para nuestros vecinos y vecinas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Gran Fondo Siete Lagos – Día 3 Más de 3000 ciclistas largaron desde Villa La Angostura rumbo a San Martín de los Andes

Nov 23, 2025
Deportes

Gran Fondo 7 Lagos, Día 2. – Crono Élite y Gran Fondo Kids.

Nov 22, 2025
Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

Nov 17, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó con la decoración navideña en toda la Avenida Arrayanes.

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Los Pioneros

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes

Finalizó el Torneo organizado por la Liga Quetrihue

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Pesar por el fallecimiento de Guillermo Largui

24 noviembre, 2025 Prensa Vla