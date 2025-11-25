Finalizó el Torneo organizado por la Liga Quetrihue

Este fin de semana concluyó el torneo organizado por la Liga Quetrihue, organizado por su Presidente Cristian Bustamante, con una jornada colmada de deporte, reconocimiento y acompañamiento comunitario.

Durante el acto de cierre se realizó la entrega de menciones a jugadores y equipos destacados. Además, se llevó a cabo una mención especial a Alfredo “Saja” Sánchez, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del deporte local.

Estuvo presente la Viceintendente Tamara Martínez, quien entregó distinciones y acompañó a los deportistas. También participó el Subsecretario de Gobierno, Matías Golub, reafirmando el compromiso de la gestión con las actividades deportivas de la comunidad.

El torneo coronó como ganador al Club Paso a Paso, que se consagró campeón tras una destacada campaña.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa apoyando y fortaleciendo el deporte en todas sus disciplinas, entendiendo su importancia como espacio de encuentro, formación y crecimiento para nuestros vecinos y vecinas.