Finalizó el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación” en Villa La Angostura.

El pasado viernes 5 de septiembre se desarrolló en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación”, una jornada de reflexión que reunió a vecinos y vecinas en dos turnos, de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.

La propuesta tuvo como finalidad promover la convivencia y prevenir la discriminación en todas sus formas, fomentando el respeto por la diversidad y la dignidad inherente a cada persona.

Asimismo, se buscó visibilizar y desnaturalizar los actos discriminatorios, generando nuevas instancias de problematización y reflexión que permitan construir herramientas para transformar la realidad social.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, a través del Área de Diversidad, y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Juventudes y Diversidad de la Provincia del Neuquén y otras áreas e instituciones locales.