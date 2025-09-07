Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Finalizó el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación” en Villa La Angostura.

Sep 6, 2025

El pasado viernes 5 de septiembre se desarrolló en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación”, una jornada de reflexión que reunió a vecinos y vecinas en dos turnos, de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.

La propuesta tuvo como finalidad promover la convivencia y prevenir la discriminación en todas sus formas, fomentando el respeto por la diversidad y la dignidad inherente a cada persona.

Asimismo, se buscó visibilizar y desnaturalizar los actos discriminatorios, generando nuevas instancias de problematización y reflexión que permitan construir herramientas para transformar la realidad social.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, a través del Área de Diversidad, y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Juventudes y Diversidad de la Provincia del Neuquén y otras áreas e instituciones locales.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

¿Que hacer ante una situación de violencia de Género?

Sep 5, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Prevencion y cuidados frente al Hantavirus.

Sep 4, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Se realizó el tercer Consejo de las niñas y niños en Villa La Angostura.

Sep 1, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Finalizó el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación” en Villa La Angostura.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer recibió al Defensor del Pueblo el Dr. Sebastián Pablo Baltanás, y al Defensor Adjunto, Sr. Matías Omar Herrera.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Precaución en la Ruta Nacional 237

6 septiembre, 2025 Prensa Vla